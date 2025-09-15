به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،شیرزاد جمشیدی بیان کرد: میانگین پیک مصرف بار برق در هفته گذشته ۸۰۴ مگاوات و این هفته ۷۵۰ مگاوات بوده و همچنین قطعی برق از دو مرحله به یک مرحله کاهش یافته و میانگین قطعی برق هفته قبل حدود ۱۰۵ مگاوات و در هفته جاری ۷۱ مگاوات است.

وی با بیان اینکه قطعی برق در بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز کاهش یافته، ادامه داد: سهمیه قطعی برق در کشاورزی حدودا نصف شده و در صنعت نیز ۳۰ درصد کاهش یافته و وضعیت تامین انرژی در هفته جاری نسبت به گذشته مطلوب‌تر شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه تمام ادارات استان دارای کنتور هوشمند هستند، خاطرنشان کرد: برای هر اداره سهم مصرفی مشخص شده که باید نسبت به سال گذشته، در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیر اداری ۶۰ درصد کاهش مصرف برق داشته باشند و در صورت عدم رعایت، برق آن اداره بصورت هوشمند قطع خواهد شد.

جمشیدی یادآوری کرد: در دوره‌های مختلف برق تعدادی از ادارات قطع شده اما این قطعی دائمی نبوده و منجر به رعایت بیشتر آن اداره شده است و با توجه به هوشمند بودن کنتورهای برق ادارات، پس از رعایت الگوی مصرف، برق این ادارات نیز وصل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه در سالجاری تاکنون بالغ بر ۳۲۰۰ انشعاب برق غیرمجاز جمع‌آوری شده است، عنوان کرد: در تمام شهرستان‌های استان، یک یا دو اکیپ در جمع‌آوری انشعاب‌های برق‌ غیرمجاز فعالیت می‌کنند؛ مشترکان غیرمجاز در صورت مراجعه به اداره برق و پرداخت جریمه، انشعاب خریداری می‌کنند و مشترکانی که مراجعه نمی‌کنند از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد که تاکنون حدود ۵۰ درصد انشعابات غیرمجاز تعیین تکلیف شده است.

جمشیدی بیان کرد: در سال‌جاری حدود ۱۷۰ ماینر کشف، ضبط و جمع‌آوری شده و در حال تعیین تکلیف توسط دستگاه قضایی بوده و پس از پرداخت جریمه و خسارت امحاء خواهد شد.

وی در خصوص ایجاد نیروگاه های خورشیدی گفت: از چند ساختگاه معرفی شده، ۳ ساختگاه تاییدیه کمیسیون ماده ۲۱ را دریافت کرده و قرار است ۳ نیروگاه ۳ مگاواتی در استان احداث شود؛ همچنین در خصوص پنل‌های خورشیدی ادارات هم کارهای خوبی انجام شده و استاندار هم پیگیر این موضوع بوده که به تدریج همه ادارات استان بر اساس قانون ماده ۵ خدمات کشوری به پنل‌های خورشیدی مجهز شده و ۲۰ درصد از مصرف برق خودشان را تولید کنند.

جمشیدی ادامه داد: سرمایه‌گذاران زیادی برای دریافت مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی مراجعه کردند و تاکنون در مجموع بالغ بر ۵۰ مگاوات پروانه صادر شده است و در مراحل تملک زمین یا دریافت وام هستند؛ همچنین نیروگاه ۱۲۰ کیلوواتی در پلدختر افتتاح و نیروگاه ۷ مگاواتی در کوهدشت در حال احداث است.

وی یادآور شد: در بخش خانگی نیز کارهای خوبی در حوزه استفاده از انرژی خورشیدی در حال انجام بوده و حمایت‌های خوبی از طرح ۵ کیلوواتی‌ها که سهم اشتراک است انجام خواهد شد.