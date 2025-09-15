پخش زنده
با اجرای عملیات تعریض بخشی از بولوار کوهسار در منطقه ۵ تهران، یکی از قدیمیترین معضلات ترافیکی غرب پایتخت به شکل محسوسی کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محمدرضا پوریافر شهردار منطقه با اشاره به یکی از پروژههای مهم در حوزه توسعه معابر شهری، از کاهش محسوس ترافیک در بولوار کوهسار خبر داد و گفت: معضل ترافیکی ۴۰ ساله در بولوار کوهسار که همواره یکی از دغدغههای اصلی ساکنان و رانندگان این محدوده بوده، با اجرای عملیات تعریض در مسیر شمال به جنوب این بولوار، از خیابان حاج شعبانعلی تا کلانتری قدیم، بهطور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
پوریافر افزود: طول این مسیر حدود ۱۱۲ متر است و با انجام عملیات آزادسازی، ۴ متر به عرض آن افزوده شده است. این افزایش عرض، تأثیر مستقیمی بر کاهش حجم ترافیک و تسهیل تردد خودروها در این محدوده خواهد داشت.
وی با اشاره به روند تملک املاک تجاری در مسیر، خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این پروژه، دو پلاک اصلی با توافق مالکان تملک، تخریب و آزادسازی شد. همچنین مراحل تملک باقیمانده پلاکها در حال انجام است و پیشبینی میشود تا پایان ماه آینده این فرآیند تکمیل شود.
شهردار منطقه ۵ در پایان تأکید کرد: توسعه و بهسازی معابر شهری یکی از اولویتهای مدیریت شهری منطقه ۵ است و این پروژه نیز در راستای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و کاهش آلودگی و اتلاف وقت در ترافیک انجام شده است.