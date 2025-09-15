مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: طرح نظارتی بازگشایی مدارس از ۱۶ شهریور آغاز شد و با تشکیل پرونده تخلف برای ۲۴ واحد صنفی، همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ تیمور پورحیدری در جلسه شورای هماهنگی اداری صمت، با بیان اینکه در حال حاضر، اجرای دقیق طرح نظارتی بازگشایی مدارس در اولویت قرار دارد، گفت: از ابتدای شروع طرح تاکنون ۲۰۳ مورد بازرسی از عرضه کنندگان لوازم تحریر و پوشاک مدارس در رشت انجام شده است که باید در سراسر استان با جدیت دنبال شود.

وی به برخورد قاطع با متخلفان صنفی تاکید کرد و افزود: از شروع طرح نظارتی و تشدید بازرسی در حوزه کیف و کفش، پوشاک مدارس و نوشت افزار، برای ۲۴ واحد، پرونده‌ای به ارزش ۷۳ میلیون ریال تشکیل شده است.

مدیرکل صمت گیلان، از کاهش شکایات مردمی به سامانه ۱۲۴ ، در خصوص ملزومات دانش آموزی خبر داد و افزود: با توجه به نرخ گذاری دقیق لباس مدارس و عرضه فراوان نوشت افزار، شاهد کاهش شکایات در این موارد در مقایسه با سال گذشته هستیم.