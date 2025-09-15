پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: با ثبت این ۸ اثر، تعداد آثار تاریخی فرهنگی منقول استان اصفهان که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است به ۴۹ عدد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، امیر کرمزاده از ثبت ملی ۸ اثر منقول فرهنگی و تاریخی استان اصفهان در فهرست آثار ملی منقول کشور خبر داد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: این آثار شامل کتیبه چوبی مسجد باباعبدالله نائین، ۲ جلد دیوان خاقانی و وصال، ۳ عدد قالیچه سجادهای کتیبهدار، درب دو لنگه مسجد جامع میمه و زنگ حیدری حسینیه امام حسین نوشآباد است که لوح ثبت آنها طی روزهای گذشته به استاندار اصفهان ابلاغ شد.