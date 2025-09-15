پخش زنده
سرپرست معاونت میراثفرهنگی کرمان گفت: هیچ اثری از نشت آب و آسیب به کاروانسرای گنجعلیخان شهر کرمان مشاهده نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرناز فرهیمقدم با اشاره به طرح ادعاها در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی درباره نشت آب مصرفشده در مغازه فالودهفروشی در کاروانسرای گنجعلیخان توضیح داد: حدود یک ماه پیش بود که برای اولینبار ادعای نشت آب در کاروانسرای گنجعلیخان مطرح شد، به دنبال این نگرانی، کارشناسان میراثفرهنگی موضوع را بررسی کردند و خوشبختانه هیچ اثری از نشت آب و آسیب به این بنای جهانی مشاهده نشد.
سرپرست معاونت میراثفرهنگی کرمان افزود: با طرح مجدد این ادعاها در رسانهها، برای اطمینانخاطر بار دیگر موضوع توسط کارشناسان بررسی شد و خوشبختانه این بار هم هیچ نشانهای از نشت آب دیده نشد.
او با بیان اینکه میراثفرهنگی با تمام توان خود در حفاظت از این آثار میکوشد، ادامه داد: پس از حواشی پیشآمده، از سوی این معاونت اطلاعرسانی لازم انجام شد که ادعای نشت آب در کاروانسرا صحت ندارد، با این وجود، باز هم برخی رسانهها با انتشار تصاویری که مربوط به ۶ ماه قبل است، بر این ادعا پافشاری کردند.
فرهیمقدم با قدردانی از حساسیت مردم نسبت به آثار تاریخی کرمان اظهار کرد: از همه علاقهمندان و دوستداران میراثفرهنگی تقاضا داریم که اخبار و اطلاعات غیرکارشناسی و غیرموثق به خصوص درباره بناهای مهمی که ارزش جهانی دارند را به افکار عمومی ارائه نکنند.