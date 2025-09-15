به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه، سردار"رحمان عليدوست" در خصوص شايعه خريد خدمت سربازي گفت : موضوع خريد خدمت سربازي در دستورکار ستادکل نيروهاي مسلح و مجلس محترم نمي باشد و خبرهاي منتشره در اين خصوص مورد تاييد نيست و از سوی کميسيون تلفيق مجلس نيز تکذيب شده است لذاکليه افراد ذکوري که به سن مشموليت رسيده اند بايد وضعيت خدمت سربازي خود را تعيين تکليف کنند و به اميد مقررات جديد خريد خدمت سربازي نباشند.

وي گفت :مشمولان عزيز در نظرداشته باشند که غيبت از سربازي ،محروميت هاي اجتماعي از جمله عدم استخدام در سازمان ها ، دستگاه هاي خصوصي و دولتي ،محروميت از تحصيل ، خروج از کشور و .... را به همراه خواهد داشت .