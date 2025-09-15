رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تشدید نظارت بر تمامی مراحل زنجیره تولید تا توزیع مرغ در استان خبر داد. این اقدام در راستای تامین امنیت غذایی و با توجه به اهمیت استراتژیک مرغ در سبد خانوار صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بابک مومنی، رئیس سازمان جهاد کشاوری مازندران به همراه مدیران ستادی و شهرستانی، طی بازدید شبانه از کشتارگاه آمل طیور، بر تشدید نظارتها بر تمامی مراحل زنجیره تولید تا توزیع مرغ تاکید کرد. این بازدید با هدف نظارت دقیق بر روند تولید و توزیع مرغ گرم و اطمینان از ارسال به موقع و با کیفیت آن به بازارهای مصرف، به ویژه میدان بهمن تهران، انجام شد.
وی افزود:در این گشت و بازرسی شبانه، بخشهای مختلف کشتارگاه شامل سالن کشتار، خط بستهبندی، محل نگهداری و بارگیری مرغ، و همچنین سردخانهها، به دقت مورد بررسی قرار گرفت تا از رعایت استانداردهای لازم اطمینان حاصل شود.
مومنی با اعلام خبر تشدید نظارتها بر مراکز تولید و توزیع مرغ در سطح استان، تاکید کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده مربوطه در همان روز جهت رسیدگی و اعمال قانون به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. وی همچنین بر ادامه نظارتها به صورت روزانه و برخورد قانونی قاطع با متخلفان در زمینه توزیع و اخلال در بازار تاکید کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت نقش بازرسان و ناظران سازمان در حفظ سلامت جامعه، تصریح کرد: اطمینان از سلامت، کیفیت، و قیمت مناسب محصول تا سفره مصرفکننده اولویت این سازمان است و هرگونه کوتاهی در این زمینه قابل پذیرش نخواهد بود و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.
وی در ادامه، بر اهمیت رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و حفظ سلامت شهروندان تاکید کرد و خواستار نظارت دقیق بر کیفیت مرغهای تولیدی، بستهبندی مناسب و عرضه به موقع آن در سطح شهرستان شد.
مومنی افزود: سلامت مردم خط قرمز ماست. در این راستا، تمامی فعالان در زنجیره تولید و توزیع مرغ موظف به رعایت بالاترین استانداردهای بهداشتی هستند. بازرسان ما به صورت مستمر بر این فرآیند نظارت خواهند داشت تا اطمینان حاصل شود هیچگونه محصول ناسالم و یا نامرغوب وارد بازار مصرف نمیشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که عزم جدی این سازمان، تامین امنیت غذایی و حفظ حقوق شهروندان است و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این نظارتها و پیگیری دقیق مصوبات، وضعیت تامین و قیمت مرغ گرم در شهرستان و استان بهبود قابل ملاحظهای یابد. وی از عموم شهروندان درخواست نمود تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه توزیع و عرضه مرغ، مراتب را به واحدهای نظارتی این سازمان اطلاع دهند.این اقدامات در چارچوب طرحهای نظارتی مستمر سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران برای ارتقاء سطح کیفی محصولات کشاورزی و دامی و همچنین تنظیم بازار و جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد سودجو صورت میگیرد. نظارت دقیق بر تمامی حلقههای زنجیره تولید و توزیع مرغ، از اولویتهای اصلی این سازمان در سال جاری خواهد بود.