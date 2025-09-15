شادیهای ماندگار باعث رشد فردی میشود
شادیهای ماندگار به ما کمک میکند که مسیرهای عمیقی در زندگی داشته باشیم، اینکه ما انسان مفیدتری شویم، با همسرمان روابط بهتری داشته باشیم این موارد باعث رشد فردی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، کارشناس خانواده با اشاره به اهمیت توجه به هورمون دوپامین در بدن گفت: تعادل هورمون دوپامین وابسته به لذتهای برنامه ریزی شده سالم است،اگر بتوانیم با لذتهای برنامه ریزی شده دوپامین در بدن ترشح شود این یک نوع دوپامین سالم است.
کارشناس خانواده و روانشناس به مجری امروز البرز افزود: لذتهای آنی و زودگذر که مغز به آن عادت و معتاد میشود، دوپامین کاذب را تولید میکند. با کسی باید وارد رابطه شویم که لذتهای هدفمند و اثرگذار برای ما به همراه داشته باشد.
کشاورز با اشاره به اهمیت هورمون دوپامین و سروتین به مجری سیمای البرز عنوان کرد: دوپامین زمانی در ما به وجود میآید که انتظار یک پاداشی داریم، هیجان لحظهای نیز نام دارد. موقع ترشح دوپامین فرد را رو به آینده میبرد روبه پیشرفت میبرد.
وی با بیان اهمیت هورمونها در برنامه امروز البرز بیان کرد: از لذتهای آنی و زودگذر بگذریم تا دوپامینهای سالم و باقیمت پیدا کنیم، غذاهای مفید و سالم در بدن ما سروتین میسازد ولی مسئله اصلی مغز است که میخواهد دوپامین را پخش کند برای این منظور باید بسیار متوجه باشیم که با هدف سازی و برنامه ریزی سالم و تنظیم هورمونها اقدام کنیم.
کارشناس خانواده در برنامه سیمای البرز خاطرنشان کرد: مغز مردها دوپامین محور و مغز بانوان سروتین محور است در نتیجه توصیه میشود که مردها به زن شادی و رضایت مندی در قالب تاییدهای کلامی بدهند و زنها نیز به مردها در مسیر عزت بخشی و احترام دوپامین را تقویت کنند.