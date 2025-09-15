هنر فیروزه کوبی یکی از هنرهای زیبایی که در کرمان به فراموشی سپرده شده بود،این روزها،این هنر از رونق خاصی برخوردار شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،هنر فیروزه کوبی یکی از هنرهای زیبایی است که در کرمان به فراموشی سپرده شده بود این روزها رونق گرفته است.

حسین محمدرضا خوانی یکی از هنرمندان صنعت فیروزه کوبی است که به اتفاق همسرش به اصفهان می رود و با آموزش این هنر در صدد احیای این هنر در بازار کرمان گام برمی دارد.

او در کارگاه تولیدی کوچکش در اختیار آباد کرمان علاوه بر اشتغال کارگاه در خانه ها هم اشتغال خانگی دارد و با شرکت در نمایشگاه های بین المللی زمینه صادرات این محصول را فراهم کرده است

در این هنر زیبا سنگ فیروزه بر روی مس حک می شود و علاوه برخلق یک اثر زیبا نوآوری هم در ظروف مسی شده است.





کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_55282194"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5568009/55282194?width=600&height=350"></script></div>



عکسهایی هم ببینید از این هنر کرمانی ها



