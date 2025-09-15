رییس شورای فرهنگ عمومی خوزستان با اشاره به اینکه نماز باید به گفتمان تبدیل شود گفت: توجه به برگزاری متداوم نماز در بیش از ۹ هزار مدرسه خوزستان باید مورد تاکید قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت السلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد روز دوشنبه در نود و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی خوزستان در اهواز به اهمیت نماز اول وقت و گرامیداشت هفته دفاع مقدس پرداخت.

وی افزود: خداوند متعال چهار ماموریت به مومنین امر فرموده که یکی از این ماموریت‌ها توجه به مقوله نماز است.

نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی رهبر کبیر انقلاب به خاطر توجه لازم به مقوله نماز، برگزاری نماز جمعه را مورد تاکید قرار دادند.

وی همچنین بر ضرورت راه‌اندازی کمیته نماز در شورای انقلاب فرهنگی خوزستان تاکید کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز بر ضرورت تشکیل کمیته‌های پنج‌گانه شورای فرهنگ عمومی استان که پنج دستگاه متولی آن کمیته‌ها هستند تاکید کرد.

حسین براتی با اشاره به گرامیداشت هفته دفاع مقدس ادامه داد: برخی فرمانداران تقاضا داشتند نام شهر‌های خود را در تقویم رسمی کشور به ثبت برسانند که این موضوع از طریق شورای فرهنگ عمومی پیگیری می‌شود.