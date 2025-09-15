مراسم تحلیف سومین دوره کارآموزی قضایی دادگستری گلستان در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ،رئیس کل دادگستری گلستان گلستان در مراسم تحلیف چهارده تن از کارآموزان سومین دوره کارآموزی قضایی استان گفت: حضور این قضات جوان و با انگیزه ، بخشی از بار شلوغی پرونده ها در مراجع قضایی را کمتر می کند و سرعت رسیدگی به پرونده ها را، شتاب می دهد. حیدر آسیابی افزود : هر چند کثرت پرونده ها و کمبود قاضی، بار مضاعفی را بر قضات تحمیل کرده است اما مجموعه کارکنان استان در تلاش هستند با سرعت و رعایت کیفیت،پرونده ها را رسیدگی کنند. آسیابی در این جلسه به قضات جوان توصیه کرد: علم خود را به روز کنند، در برخورد با مردم مدارا و سعه صدر داشته باشند و نسبت به رعایت شئونات قضایی و محدودیت های منصب قضا توجه لازم را داشته باشند.