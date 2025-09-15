رئیس کل دادگستری گلستان گلستان در مراسم تحلیف چهارده تن از کارآموزان سومین دوره کارآموزی قضایی استان گفت: حضور این قضات جوان و با انگیزه ، بخشی از بار شلوغی پرونده ها در مراجع قضایی را کمتر می کند و سرعت رسیدگی به پرونده ها را، شتاب می دهد.

حیدر آسیابی افزود : هر چند کثرت پرونده ها و کمبود قاضی، بار مضاعفی را بر قضات تحمیل کرده است اما مجموعه کارکنان استان در تلاش هستند با سرعت و رعایت کیفیت،پرونده ها را رسیدگی کنند.

آسیابی در این جلسه به قضات جوان توصیه کرد: علم خود را به روز کنند، در برخورد با مردم مدارا و سعه صدر داشته باشند و نسبت به رعایت شئونات قضایی و محدودیت های منصب قضا توجه لازم را داشته باشند.