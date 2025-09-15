به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار گفت: با صرف ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار، ۹۹ درصد از مدارس سبزوار به سامانه گرمایشی ایمن و استاندارد تجهیز شدند.

حامد قربانی در نشست شورای آموزش و پرورش با قدردانی از تلاش های این شورا در طرح «پروژه مهر» افزود: با دستور رئیس جمهور و تاکید استاندار خراسان رضوی نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی این شهرستان پرقدرت ادامه دارد و اقدامات ارزنده ای از طریق این شورا انجام شده است که استانداردسازی سامانه گرمایشی یکی از این موارد است.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ طرح ورزشی و فضاهای آموزشی در شهرستان سبزوار به بهره برداری رسیده و یا در مرحله تکمیل است، تصریح کرد: همچنین آسفالت ۱۰ هزارمتر از فضای محوطه مدارس و ۱۴ هزارمتر ایزوگام در حال اجرا است و برخی نیازهای آموزشی از جمله میز و نیمکت از طریق تولیدات هنرستان های شهرستان تامین شده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار همچنین با اشاره به افتخارآفرینی دانش آموزان و معلمان شهرستان سبزوار در رویداهای علمی افزود: کسب دو رتبه ۲ رقمی و ۷۰ رتبه زیر هزار در کنکور سراسری، دو راه یافته به المپیاد کشوری در زمینه هوش مصنوعی و کسب مقام نخست در اصلاح و روش های یادگیری توس دبیران شهرستان از این موارد بوده است.

قربانی با تشکر از تلاش های مدیر آموزش و پرروش سبزوار و خیران مدرسه ساز در ارتباط با نهضت نوسازی و بهسازی مدارس در راستای عدالت و توسعه فضاهای آموزشی گفت: بهره برداری از آموزشگاه منطقه عشایری گراو بخش روداب در بازه زمانی ۵۲ روزه یکی از این اقدامات شایسته بوده است و در همین راستا اولین مدرسه دیجیتال روستایی در این روستای محروم افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه عدالت آموزشی و گسترش فضاهای در شهرستان سبزوار در قالب پویش «با من» و «مدرسه همدل» در حال اجرا است، ادامه داد: یکی از چالش ها کمبود سرانه فضا آموزشی است که یکی از مشکلات در ارتباط با این پدیده تعطیلی برخی مدارس روستایی است و همچنان در ردیف سرانه فضای آموزشی محسوب می‌ شود که ضرروت دارد این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد.