تیم فوتبال سپاهان ایران در اولین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ با پیراهن دوم مقابل الحسین اردن قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهانبه نقل از باشگاه سپاهان، جلسه پیش از بازی دیدار روز سهشنبه تیمهای فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران و الحسین اردن صبح امروز دوشنبه با حضور عوامل اجرایی، انتظامی و مدیران دو تیم در هتل رجنسی امان پایتخت اردن برگزار شد.
بر اساس برنامهریزی صورت گرفته تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در بازی روز سهشنبه مقابل الحسین اردن با لباس دوم خود یعنی لباس مشکیرنگ به میدان میرود.
طبق تصمیم مسئولان تیم، لباس دروازهبان سپاهان در این مسابقه بنفش رنگ خواهد بود.
الحسین اردن نیز در این مسابقه با لباس سفید رنگ به میدان خواهد رفت و لباس دروازهبان این تیم در مسابقه سبز رنگ خواهد بود.
دیدار تیمهای فولاد مبارکه سپاهان ایران و الحسین اردن در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۱:۴۵ روز سهشنبه ۲۵ شهریور (به وقت ایران) در ورزشگاه بینالمللی امان اردن برگزار خواهد شد.