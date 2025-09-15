همزمان با سراسر کشور و در راستای نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی، آئین کلنگ‌زنی و خشت گذاری مدرسه اولیا در روستای دادانه شهرستان سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آئین کلنگ‌زنی و خشت گذاری مدرسه شش‌کلاسه اولیا در روستای دادانه از توابع مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج، با حضور مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان، جمعی از مسئولان شهرستانی، خیرین مدرسه‌ساز، نمایندگان شورای روستا، دانش‌آموزان و اولیای آنان برگزار شد.

در این آئین که بصورت وبینار و همزمان با سراسر کشور و حضور مقام عالی وزارت بصورت مجازی برگزار شد؛ نادر منصوری مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج ضمن تقدیر از ابتکار حوزه انجمن اولیا و مربیان و نیز مشارکت خیرین و همراهی اولیای دانش‌آموزان، اظهار داشت: ساخت این مدرسه گامی مؤثر در توسعه عدالت آموزشی و ارتقاء کیفیت یادگیری در مناطق روستایی است؛ امیدواریم با بهره‌برداری از این فضای آموزشی، شاهد شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان این منطقه باشیم.

وی در ادامه گفت: مدرسه اولیا روستای دادانه با زیربنای آموزشی استاندارد، شامل شش کلاس درس، فضای اداری و محوطه‌سازی مناسب خواهد بود.

این پروژه با همت و مشارکت اداره کل آموزش و پرورش، اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و حمایت خیرین مدرسه‌ساز اجرا می‌شود و در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، زمینه‌ساز ارتقاء شاخص‌های آموزشی در مناطق کمتر برخوردار خواهد بود.