مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه بیش از ۳۱۹ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن خوزستان ثبتنام کردهاند گفت: از این تعداد بیش از ۵۹ هزار نفر متقاضی حائز شرایط بوده و تایید نهایی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح اله عمادی بیان کرد: با توجه به دیدگاههای مناسب نسبت به طرحهای عمرانی و کاربردی در سطح استان و تخصیص منابع مالی و اعتباری مناسب، قطعا شاهد تحولات بسیار خوبی در زمینه مسکن استان خواهیم بود.
تخصیص ۲۴ هزار واحد مسکونی به متقاضیان واجد شرایط
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به تعداد متقاضیان و میزان اراضی تامینشده گفت: برای ۳۱ هزار نفر افتتاح حساب انجام شده که ۲۲ هزار نفر وجه اولیه خود را واریز کردند.
عمادی تصریح کرد: در مجموع برای ۲۴ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط، پروژه مسکونی تخصیص داده شده است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده گفت: تلاش میکنیم تا پایان سال جاری، به پنج هزار نفر دیگر از این متقاضیان پروژه تخصیص یابد که این اقدام نشان از عزم جدی برای حل مشکل مسکن در استان دارد.
عمادی به اقدامات انجام شده در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: تمام تلاش خود را در جهت تحقق اهداف نهضت ملی مسکن و بهبود شرایط مسکن مردم استان انجام میدهیم.
خوزستان با بیش از پنج میلیون نفر یکی از استانهای پرجمعیت کشور به شمار میرود.