به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ حامد شادبهر گفت: در پی دریافت خبری در خصوص تصرف یک قطعه زمین در رضوانشهر و تایید صحت موضوع، ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ این شهرستان به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی، با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر افزود: در بازدید از منطقه مورد نظر مشخص شد یک متخلف ۷۵۰ مترمربع زمین ملی در منطقه شفارود این شهرستان را تصرف و به صورت غیرقانونی محصور کرده است که با حکم قضایی آزاد و همه آثار تصرف جمع آوری شد.

وی از معرفی متهم ۵۰ ساله این پرونده به مرجع قضائی خبر داد و گفت: طبق نظر کارشناسان، چنین زمینی در منطقه شفارود به مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

سرهنگ شادبهر تاکید کرد: حفاظت از زمین‌های ملی برای جلوگیری از سودجویی برخی افراد همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.