بازدید از پروژه احداث کانال آبیاری اراضی کشاورزی شهرستان مسجدسلیمان انجام شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی خوزستان گفت: بازدید میدانی از پروژه احداث کانال آبیاری اراضی کشاورزی روستای چمآسیاب شهرستان مسجدسلیمان، با حضور رئیس اداره امور فنی و زیر بنایی جهاد کشاورزی مسجدسلیمان و نماینده پیمانکار (شرکت دشت چمن ملر) انجام شد.
عباس ساکی افزود: این بازدید به منظور بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه و همچنین ارائه دستورات کاری لازم و نکات فنی به نیروهای اجرایی پروژه صورت گرفت.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این پروژه استحکام بخشی کانالهای آبیاری، بهبود زیرساختهای شبکه آبیاری، بهینهسازی مسیر توزیع و تسریع در انتقال آب اراضی، کاهش هزینههای تولیدی و حمایت از کشاورزی شهرستان است.