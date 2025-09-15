ابلاغ پیام تسلیت فرمانده کل انتظامی کشور به خانواده شهید لکزادینژاد
فرمانده انتظامی گلستان در دیدار با خانواده شهید شهاب لکزادینژاد، پیام تسلیت و ارادت سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور را به خانواده وی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، فرمانده انتظامی استان گلستان با حضور در روستای ابوذر ۳ از توابع گنبدکاووس با خانواده شهید والامقام شهاب لکزادینژاد دیدار و گفتوگو کرد. سردار محمدسعید فاضلدادگر در این دیدار با تجلیل از مقام شامخ شهداء خانوادههای معظم آنان را «پرچمداران سرافراز نظام مقدس جمهوری اسلامی» دانست و گفت: امروز وظیفه ماست قدردان این خانوادهها باشیم که چنین فرزندان دلیری را در دامان خود پرورش دادهاند. وی با اشاره به ایثار و فداکاری شهیدان افزود: شهدای ما برای دفاع از امنیت، جان، مال و ناموس مردم جانفشانی کردند و ما باید رهروان صادق این عزیزان باشیم تا عظمت و اقتدار انقلاب اسلامی را به نسلهای آینده منتقل کنیم. شهید شهاب لکزادینژاد ۲۳ مرداد امسال ، مصادف با اربعین حسینی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و بهعنوان دوازدهمین شهید نیروی انتظامی استان گلستان در راه امنیت کشور نام گرفت.