فرمانده انتظامی استان گلستان با حضور در روستای ابوذر ۳ از توابع گنبدکاووس با خانواده شهید والامقام شهاب لکزادی‌نژاد دیدار و گفت‌وگو کرد.

سردار محمدسعید فاضل‌دادگر در این دیدار با تجلیل از مقام شامخ شهداء خانواده‌های معظم آنان را «پرچم‌داران سرافراز نظام مقدس جمهوری اسلامی» دانست و گفت:

امروز وظیفه ماست قدردان این خانواده‌ها باشیم که چنین فرزندان دلیری را در دامان خود پرورش داده‌اند.

وی با اشاره به ایثار و فداکاری شهیدان افزود:

شهدای ما برای دفاع از امنیت، جان، مال و ناموس مردم جانفشانی کردند و ما باید رهروان صادق این عزیزان باشیم تا عظمت و اقتدار انقلاب اسلامی را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

شهید شهاب لکزادی‌نژاد ۲۳ مرداد امسال ، مصادف با اربعین حسینی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به‌عنوان دوازدهمین شهید نیروی انتظامی استان گلستان در راه امنیت کشور نام گرفت.