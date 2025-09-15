پخش زنده
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه، دبیر علمی چهلوسومین جایزه کتاب سال و دبیر علمی سی وسومین جایزه جهانی کتاب سال را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی احکامی، حجتالاسلاموالمسلمین محمدعلی مهدویراد را بهعنوان دبیر علمی چهلوسومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و رضا اکبری را بهعنوان دبیر علمی سی وسومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به حجتالاسلاموالمسلمین محمدعلی مهدویراد آمده است:
«حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر محمدعلی مهدویراد
نظر به مراتب پژوهشی و علمی ارزشمند و پیشینه گرانسنگ جنابعالی در حوزه کتاب و فرهنگ، بهعنوان «دبیر علمی چهلوسومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» منصوب میشوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و هماندیشی و همکاری استادان، اندیشمندان و صاحبنظران در گسترش دانایی و اعتلای علم و فرهنگ در ایران اسلامی، موفق و مؤید باشید.»
همچنین در متن حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به رضا اکبری نیز آمده است:
«جناب آقای دکتر رضا اکبری
نظر به شایستگی علمی و تخصص و پیشینه گرانسنگ جنابعالی در حوزه پژوهش و فرهنگ، بهعنوان «دبیر علمی سی وسومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» منصوب میشوید.
امید است با توکل بر خداوند متعال و هماندیشی و همکاری استادان، اندیشمندان و پژوهشگران، این جایزه ارزشمند که نقش مهمی در پویایی و توسعه دیپلماسی فرهنگی ایران ایفا میکند، بیش از گذشته در رشد و گسترش پژوهشها و مطالعات اسلامشناسی و ایرانشناسی در جهان نقشآفرین باشد.»