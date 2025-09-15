آبرسانی به روستاهای فریمان مانع از مهاجرت مردم به شهرها و ایجاد مهاجرت معکوس شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی فریمان گفت: خشکسالی‌ های اخیر و از طرفی کاهش دبی آب چاه‌ های کشاورزی موجب مهاجرت بسیاری از کشاورزان به حاشیه شهرها و مشهد شده بود که با حمایت‌ های نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی و آبرسانی به روستاها، اکنون مهاجرت معکوس روستائیان به روستا هستیم.

علی کاظمی فریمانی افزود: از ابتدای امسال تا کنون، در ۱۵ روستا که با تنش شدید آب کشاورزی روبرو بودند ۱۴ کیلومتر لوله گذاری انجام شده است که نتیجه آن تا کنون بازگشت و مهاجرت معکوس بیش از ۱۰ خانواده از مشهد و حاشیه شهرها به روستاها بوده است.

کاظمی با بیان اینکه لوله گذاری ۶ کیلومتر دیگر نیز در حال انجام است و تا دهه فجر به بهره برداری کامل می رسد، ادامه داد: اجرای برنامه‌ های فنی و منظم برای جلوگیری از هدررفت آب موجب خوشحالی روستاییان و بازگشت آنان به روستاها شده است.

وی گفت: اکنون شاهد جاری شدن صدای زندگی در ۱۵ روستای شهرستان با جمعیتی بیش از ۱۰ هزار نفر هستیم.