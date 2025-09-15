پخش زنده
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: تقویت همکاریها میان وزارت میراث فرهنگی و سازمان محیطزیست، موجب توسعه گردشگری سبز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری در مراسم امضای تفاهمنامه راهبردی همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ، با تأکید بر اهمیت گردشگری پایدار گفت: تقویت همکاریها میان وزارت میراثفرهنگی و سازمان محیطزیست، راهگشای ثبت جهانی آثار طبیعی و تاریخی و توسعه گردشگری سبز است.
قائممقام معاون میراثفرهنگی نیز با اشاره به ظرفیتهای ثبت جهانی کشور گفت : ما بیش از ۱۴۰۰ اثر ملی ثبت شده داریم و در حوزه جهانی نیز ظرفیتهای بسیاری وجود دارد که بهرهوری از آنها تنها با همکاری محیطزیست امکانپذیر است. پرونده ارسباران و تالابها نمونههایی هستند که نیازمند همکاری مشترک برای ثبت جهانی هستند.
علی دارابی همچنین به توسعه هتلها با رعایت اصول صیانت از محیطزیست اشاره کرد و افزود : موضوع ساخت هتلها در مناطق چهارگانه باید با رعایت اصول حفاظت از محیطزیست انجام شود و آمادهایم آثاری که ارزش ثبت ملی دارند، معرفی کنیم.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی نیز با تأکید بر اهمیت گردشگری سبز و اشتغالزایی پایدار گفت: ما در ایجاد اشتغال از طریق گردشگری، به محیط زیست آسیبی نمیرسانیم و با اعطای گواهینامه گردشگری سبز به هتلها و تأسیسات گردشگری، استانداردهای پایدار را دنبال میکنیم.
انوشیروان محسنیبندپی افزود : همچنین قصد داریم یکی از پارکهای ملی را بهعنوان پایلوت توسعه گردشگری و ایجاد فرصتهای شغلی انتخاب کنیم.
حمید ظهرابی، معاون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست، نیز در این مراسم گفت : آییننامه طبیعتگردی، میثاق مشترک میان سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت میراثفرهنگی است. با وسعتی حدود ۲۰ میلیون هکتار مناطق تحت مدیریت محیطزیست، آمادهایم این ظرفیتها را با رعایت اصول طبیعتگردی و همکاری جوامع محلی به اشتراک بگذاریم.
تفاهمنامه راهبردی همکاری میان سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با هدف تقویت حفاظت از محیطزیست، توسعه گردشگری پایدار و ثبت جهانی آثار طبیعی و تاریخی، امروز با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی و شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست به امضا رسید.
این تفاهمنامه، الگویی استراتژیک برای همگرایی سیاستهای حفاظت محیطزیست و توسعه گردشگری سبز در کشور، با تمرکز بر اکوتوریسم، بومگردی و بهرهوری از ظرفیتهای طبیعی و تاریخی ارائه میدهد و چارچوبی برای اجرای طرح های مشترک در حوزه طبیعتگردی، انتخاب سرمایهگذاری و انعقاد قراردادها فراهم می کند و به دنبال توسعه گردشگری پایدار در کنار حفاظت از منابع طبیعی و آثار تاریخی کشور است.