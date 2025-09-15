فرماندار مراغه در جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی و سلامت، افزایش نظارت بر قلیان سرا‌ها را در این شهرستان خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی امین امینیان افزود: باید در کنار نظارت مستمر، جلوی فعالیت قلیان سرا‌ها در خیابان‌ها و معابر اصلی گرفته شود تا تقاضا کمتر شود. وی افزایش دوره‌های آموزشی را برای آگاهی بیشتر دانش آموزان و جوانان از مضرات قلیان مهم دانست.

فرماندار مراغه همچنین از افزایش ۱۵ درصدی زایمان‌های سوم و چهارم این شهرستان خبر داد و گفت: تولد فرزند سوم و چهارم ۱۵ درصد در سال‌جاری افزایش یافته است.

امینیان افزود: در سال‌های اخیر آمار ازدواج در شهرستان افزایش و طلاق نیز کاهش یافته است. وی اظهار کرد: از ابتدای امسال ۲ هزار و ۹۵۵ مورد ولادت در ثبت احوال مراغه به ثبت رسیده است.