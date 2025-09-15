مدیر حوزههای علمیه استان مازندران: مراسم افتتاح سال تحصیلی جدید حوزه علمیه و جشن تلبس طلاب در شهرستان تنکابن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم افتتاح سال تحصیلی جدید حوزه علمیه و جشن تلبس چهار نفر از طلاب پایه شش مدرسه علمیه شهید مطهری (ره) شهرستان تنکابن با حضور مسئولین و روحانیان برگزار شد.
حجتالاسلام اسماعیلزاده، مدیر حوزههای علمیه استان مازندران، در این مراسم اظهار داشت: پس از گذشت پانزده سال، چهار نفر از طلاب مدرسه علمیه شهید مطهری (ره) شهرستان تنکابن موفق به تلبس شدند و این امر مایه افتخار و سربلندی حوزههای علمیه این منطقه است.
وی افزود: تلبس طلاب نشان از پیشرفت علمی و معنوی آنها دارد و این موفقیت نتیجه تلاش مستمر اساتید و طلاب است که مسیر رشد و تعالی حوزههای علمیه را هموار میکند.
این مراسم با قرائت قرآن، سخنرانی اساتید و اهدای لباس طلبگی به چهار طلبه موفق همراه بود و فضای معنوی و شور انگیزی را برای حاضرین فراهم کرد