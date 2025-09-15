به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا اخلاص‌مند با بیان اینکه سد خرمرود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفت: عملیات اجرایی این سد از سرعت بالای خوبی برخوردار است و قرار است تا پایان سال شاهد آبگیری آن خواهیم بود.

او تصریح کرد: تاکنون ۷۷۹۰ میلیارد ریال اعتبار در این طرح هزینه شده و برای تکمیل کامل آن ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر مورد نیاز است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان با اشاره به خاکبرداری و سنگ برداری بیش از ۹۰۰ هزار متر مکعب عملیات برای این طرح، گفت: در مجموع ۳۶ هزار متر مکعب بتن ریزی در این طرح انجام شده است.

رضا اخلاص‌مند افزود: حجم مخزن سد خرمرود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب است و این طرح با هدف تامین آب شرب پایدار ۵۳ روستای منطقه، صنعت و تامین حق آبه و بهبود کشاورزی شهرستان تویسرکان در حال اجرا است.

او تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح، بخش زیادی از تنش آبی منطقه کاهش می‌یابد و زمینه برای توسعه پایدار کشاورزی و بهبود کیفیت زندگی مردم فراهم می‌شود.

احداث سد‌هایی مانند خرمرود، در کنار سد‌های اکباتان و کلان، ظرفیت استان را برای تأمین آب سطحی افزایش می‌دهد و علاوه بر کاهش فشار بر سفره‌های زیرزمینی، باعث بهبود کیفیت و پایداری تأمین آب برای بخش‌های شرب، کشاورزی و حتی صنعت خواهد شد.