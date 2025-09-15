به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی شهر زاگرب کشور کرواسی و در وزن ۷۴ کیلوگرم، یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل هرایر علیخانیان از ارمنستان به پیروزی دست یافت. وی در دور سوم با نتیجه ۳ بر ۱ سنور دمیرتاش از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. امامی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب کوتا تاکاهاشی از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه بازنده‌ها راه یافت. وی امروز دوشنبه در این گروه با نتیجه ۱۲ بر ۱ گئورگی الباکیدزه از گرجستان را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. امامی در این دیدار مقابل تیموراز سالکازانوف از اسلواکی قرار می‌گیرد.