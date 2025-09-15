پخش زنده
امروز: -
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به روند بازسازی استادیوم غدیر اهواز گفت: تلاش بر این است با تامین اعتبارات لازم و همکاری پیمانکار، مشکل چمن و روشنایی این ورزشگاه برطرف و تا نیمفصل آماده بهرهبرداری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنیتمیم اظهار کرد: حدود سه سال و نیم پیش، ورزشگاه غدیر اهواز شرایط مناسبی نداشت، اما با کمک دکتر علی محمدی مدیرعامل وقت گروه ملی فولاد و همکاری باشگاه استقلال خوزستان، زمینه برگزاری مسابقات لیگ دسته یک در آن فراهم شد.
وی با بیان اینکه اعتباراتی از وزارت ورزش و استانداری برای تکمیل پروژه دریافت شده اظهار کرد: تاکنون گیتهای ورودی، ایکسری، جداکننده بانوان، اسکوربرد، دوربینهای چهرهشناس و روشنایی محوطه و پارکینگها نوسازی و تعویض شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان تصریح کرد: روشنایی اصلی این ورزشگاه نیز به حدود ۶۰۰ لوکس رسیده و آسانسور و دکلهای نور بازسازی شدهاند.
بنیتمیم با اشاره به مشکل چمن ورزشگاه غدیر گفت: به دستور فدراسیون فوتبال و درخواست باشگاه استقلال خوزستان، خاک قدیمی برداشته شد و خاک جدید پس از تایید آزمایشگاه از نظر شوری، برای کاشت چمن استفاده خواهد شد.
وی افزود: پس از تایید نهایی خاک، خاکریزی و کاشت چمن آغاز میشود و با توجه به وجود زیرساختهای آبیاری، مراحل رشد و رسیدگی به چمن نیاز به زمان دارد.
بنیتمیم با تاکید بر ضرورت همکاری و همدلی بین باشگاههای استقلال خوزستان و فولاد گفت: زیرساختهای موجود در استان متعلق به مردم است و همه باید با احترام متقابل و دور از جنجالهای رسانهای برای پیشبرد کارها همکاری کنند.
وی از تامین اعتبار روشنایی ورزشگاه غدیر از محل مالیات استان خبر داد و گفت: به زودی مشکل روشنایی نیز به طور کامل برطرف خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در پایان قول داد: با تلاش و نظارت بر کیفیت کار، ورزشگاه غدیر اهواز در سریعترین زمان ممکن آماده برگزاری مسابقات خواهد شد.