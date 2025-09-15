به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، تیم‌های جهادی پزشکی با حضور در فاز هفت شهر جدید مهستان خدمات گسترده درمانی رایگان را به شهروندان ارائه کردند. این خدمات شامل دندان‌پزشکی، پزشک عمومی، روان‌پزشکی، چشم‌پزشکی، ارتوپدی، داروخانه رایگان و دیگر خدمات تخصصی بود.

حجت‌الاسلام مجید صفدری امام جمعه مهستان گفت: این اقدام نشانه‌ای روشن از همبستگی، ایثار و تلاش جمعی برای ارتقای سلامت جامعه است. فعالیت‌هایی که سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را تقویت می‌کند و الگویی از اخلاق و خدمت‌رسانی است.

محمدصادق کمالی دهقان، مسئول مرکز نیکوکاری گروه جهادی سلامت در حاشیه این برنامه گفت: در این طرح، بیش از ۲۰ تیم پزشکی شامل دندان‌پزشک، پزشک عمومی، روان‌پزشک، چشم‌پزشک، ارتوپد، داروخانه رایگان و دیگر تخصص‌ها حضور داشتند و بیش از یک‌هزار نفر از خدمات رایگان بهره‌مند شدند که ارزش ریالی آن به بیش از ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

کمالی دهقان همچنین از ادامه فعالیت‌های این گروه خبر داد و گفت: «در ادامه این مسیر، هفتمین برنامه پزشکی جهادی در شهرستان طالقان برگزار می‌شود تا این خدمات رایگان در آنجا نیز به مردم ارائه شود.

این برنامه بخشی از حرکت‌های جهادی در حوزه سلامت است که با هدف کاهش مشکلات درمانی اقشار کم‌برخوردار، ارتقای سطح بهداشت عمومی و ایجاد امید و اعتماد در جامعه انجام می‌شود.