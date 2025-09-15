نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در همایش یاوران وقف گفت: وقف‌ها با توجه به نیاز‌های روز جامعه باید انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در جمع یاوران وقف درامام زاده سید عباس ابن موسی (ع) گفت: امور خیریه می‌تواند در همه عرصه‌ها انجام شود و نباید محدود به موارد سنتی باشد.

وی با اشاره به ورود مناسب اوقاف به حوزه فعالیت‌های قرآنی، گفت: لازم است در این زمینه نیز وقف‌های بیشتری انجام گیرد.

امام جمعه بجنورد تاکید کرد: وقف می‌تواند در زمینه‌های جدید همچون ترک اعتیاد و کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شود چرا که وقف برای دنیا و آخرت است و همه مجموعه‌ها باید در این مسیر کمک کنند.

۱۹ وقف جدید در خراسان‌شمالی ثبت شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌شمالی هم درادامه گفت: ۱۹ وقف جدید امسال در بخش‌های گوناگون ساخت مسجد و حسینیه، کمک به نیازمندان و طرح‌های آبرسانی در استان ثبت شد.

حجت‌الاسلام عظیم آسوده گفت: ۶ هزار موقوفه در استان وجود دارد که ۸۰ درصد آنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های فرهنگی در استان، گفت: برنامه‌هایی همچون «آرامش بهاری»، اعزام مبلغ، «ضیافت الهی» در ماه مبارک رمضان، برگزاری محافل انس با قرآن در شب‌های قدر، افطاری ساده و سوگواره یاس نبوی ویژه شهادت حضرت فاطمه (س) از اقدامات شاخص این نهاد در سال‌جاری بوده است.

مرمت ۱۱۰ مسجد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی گفت: ۱۱۰ مسجد با اعتباری افزون بر ۱۶ میلیارد تومان در سال‌جاری مرمت و ۱۱ هزار و ۷۱۰ مترمربع از بقاع متبرکه امامزادگان استان بازسازی شده است.

حجت‌الاسلام آسوده همچنین افزود: در قالب طرح «قرار دوازدهم» که هر ماه برگزار می‌شود، ۶۵۰ بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است.