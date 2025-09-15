فرمانده انتظامی رشت از شناسایی و دستگیری سارق طلا و مالخر در بخش سنگر این شهرستان در کمتر از ۱۲ ساعت خبر داد و گفت: طلا‌ها به صاحبش بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلا و جواهر از خانه‌ای در بخش سنگر شهرستان رشت، مأموران پلیس فوری در محل سرقت حاضر شده و تحقیق در خصوص وقوع این جرم را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت افزود: مأموران کلانتری بخش سنگر با انجام تحقیقات در صحنه وقوع سرقت، موفق شدند سارق ۳۹ ساله و مالخر ۴۰ ساله را در کمتر از ۱۲ ساعت، در این بخش شناسایی و دستگیر کنند.

وی از کشف طلا‌های سرقت شده شامل یک رشته زنجیر طلا، ۲ عدد پلاک و یک جفت گوشواره به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: طلا‌ها به صاحبش بازگردانده شدند.

سرهنگ روشن قلب با بیان اینکه توجه به هشدار‌های پلیس برای حفاظت از منازل مهم‌ترین راه پیشگیری از سرقت است، از شهروندان خواست هشدار‌های نیروی انتظامی در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را فوری به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.