نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی از آغاز عملیات احداث و توسعه شبکه آبرسانی در منطقه دارخوین خبر داد و گفت: این پروژه با هدف ارتقای زیرساختهای آبرسانی و بهبود وضعیت تأمین آب شرب مردم منطقه در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هاشم خنفری با بیان اینکه این پروژه با هدف ارتقای زیرساختهای آبرسانی و بهبود وضعیت تأمین آب شرب اجرا میشود، اظهار کرد: عملیات احداث و توسعه شبکه به طول ۲۰۰۰ متر در منطقه دارخوین آغاز شده و با جدیت در حال پیشرفت است.
وی افزود: در فاز نخست این پروژه، توسعه شبکه به طول ۱۰۰۰ متر در منطقه البوبالد – خیابان ۱۶ متری در دستور کار قرار گرفته و روند اجرایی آن در حال پیشرفت است.
نماینده مردم شادگان تاکید کرد: توسعه زیرساختهای آبرسانی بویژه در مناطق روستایی از اولویتهای جدی بنده است و تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای اجرایی، مشکلات دیرینه مردم این مناطق در زمینه تامین آب پایدار برطرف شود.
خنفری گفت: اجرای این پروژههای زیرساختی و حیاتی، گام بلندی در راستای توسعه پایدار مناطق محروم و بهبود کیفیت زندگی روستاییان عزیز بخش دارخوین است.