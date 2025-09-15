معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: شعبه ویژه رسیدگی به پرونده تخلفات اصناف و عرضه‌کنندگان نوشت افزار و کالا‌های مورد نیاز دانش‌آموزان در استان با توجه به نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام جباری بیان کرد: طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر ماه با مشارکت دستگاه‌های نظارتی در حال اجرا است و در این مدت برای هماهنگی هر چه بیشتر بین دستگاه‌های نظارتی برای اجرای دقیق طرح، جلسات مختلفی برگزار شد.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از هر گونه تخلف برای خدمات رسانی به دانش‌آموزان، نیازمند همکاری هر چه بیشتر اصناف هستیم ادامه داد: تمرکز بازرسی و نظارت در این طرح بر واحد‌های صنفی عمده و خُرد عرضه کننده لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان است.

جباری از اتحادیه‌های مربوطه خواست بر اصناف حوزه کاری خود نظارت کافی را داشته باشند تا با کمترین تخلف در این بخش رو‌به‌رو شویم.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان اظهار کرد: بازرسی در ۲ زمان صبح و عصر انجام می‌شود و متخلفان در کمترین زمان به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.