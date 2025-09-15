پخش زنده
۹۰ بسته نوشتافزار در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس میان دانشآموزان کمبرخوردار شهرستان آباده توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول بسیج دانشآموزی و فرهنگیان آموزش و پرورش آباده گفت: این بستهها شامل کیف، دفتر، مدادرنگی، خطکش و سایر لوازم مورد نیاز تحصیلی است.
سجاد سبزوی افزود: ارزش هر بسته ۱۱ میلیون ریال است و در مجموع ۹۹۰ میلیون ریال برای تهیه این بستهها هزینه شده است.
وی خاطرنشان کرد: این نوشتافزارها به همت گروه جهادی شهید رحیمی رضایی حوزه مقاومت بسیج شهید علمالهدی دانشآموزی شهرستان آباده تهیه و توزیع شد.