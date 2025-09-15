پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره راههای فرعی و روستایی راهداری چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح اتصال محور روستای شکرآباد به جاده اصلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مرتضی طهماسبی گفت: طرح اتصال محور روستای شکرآباد به جاده اصلی با هدف بهبود ایمنی و دسترسی روستا در حال بررسی کارشناسی است.
وی افزود: این طرح با مشارکت کمیته فنی، پلیس راه استان و کارشناسان راهداری و راه و شهرسازی ارزیابی میشود تا مسیر پیشنهادی ضمن رعایت استانداردهای فنی، کمترین مشکل اجرایی را داشته باشد.
به گفته وی: بررسی دقیق نقشهها، ارزیابی نقاط پرخطر و امکانسنجی فنی طرح، مراحل اصلی این بررسی است.