به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد با حضور صد‌ها ناشر از کشور‌های منطقه و بین‌الملل در پایتخت عراق در حال برگزاری است. نمایشگاه کتاب بغداد از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است و بسیاری از فعالان حوزه نشر، آن را مانند پلی برای ورود به دیگر کشور‌ها در جهت توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ادبی می‌دانند.

بخشی از آثار عرضه شده در این نمایشگاه نیز به پدیدآورندگان ایرانی اختصاص دارد. کتاب «صبح شام»، خاطرات شهید حسین امیرعبداللهیان از جمله این آثار است که توسط دارالمحجه البیضا ترجمه و در این نمایشگاه عرضه شده است.

این کتاب که توسط محمدمحسن مصحفی نوشته شده، روایتی است قابل تأمل از بحران سوریه از زبان کسی که سال‌ها از عمر شریفش را در حوزه دیپلماتیک گذراند. شهید امیرعبداللهیان که خاطرات خود در این کتاب را به توصیه حاج قاسم سلیمانی ذکر کرده، سوریه را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داده است.

ساختار کتاب «صبح شام» را می‌توان در سه بخش تقسیم‌بندی کرد. بیداری جهان اسلام و عرب و مقابله‌هایی که با آن رخ داد، سواستفاده‌هایی که از ایجاد شکاف میان شیعه و سنی صورت گرفت، انگیزه‌های اقتصادی آمریکا برای مداخلات نظامی و اهداف او از ترویج دموکراسی در جهان عرب، تفاوت میان اعتراضات سوریه و سایر کشور‌های عربی، تلاش‌های سیاسی صورت گرفته میان تهران و دمشق، طرح چهارماده‌ای ایران، فشار‌های روانی سنگین بر دمشق، منافع کشور‌هایی نظیر عربستان سعودی، قطر و ترکیه از بحران سوریه، مواضع و رویکرد روسیه و چین در قبال بحران سوریه، کمک‌های بشردوستانه ایران و ایضا کمک‌های مستشاری در حوزه اجتماعی و سیاسی، تقسیم‌بندی گروه‌های معارض و تروریستی، ضرورت عملکرد مدافعین حرم و جمع‌بندی وضعیت سوریه بعد از بحران مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم به تلاش‌های دیپلماتیک و سفر‌هایی که در ارتباط با تحولات منطقه صورت گرفته، پرداخته است و بخش سوم کتاب، نقش بی‌بدیل سردار سلیمانی در کنترل بحران سوریه و تأمین امنیت ایران و سایر کشور‌های منطقه را به تصویر می‌کشد.

در بخش‌هایی از خاطرات شهید امیرعبداللهیان می‌خوانیم:

درخصوص فوعه و کفریا، دو منطقه شیعه‌نشین که در محاصره مسلحین بودند، تروریست‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند که وقتی وارد شدند، زنان و دختران را به‌غنیمت بگیرند و مردان را بکشند. فراموش نمی‌کنم که سردار سلیمانی همیشه از موضوع فوعه و کفریا نگرانی داشت و دائماً در حال برنامه‌ریزی و مشورت با مقامات سوریه برای آزادسازی این منطقه و مردم مظلوم آن بود؛ و سرانجام هم طرح‌هایش منجر به آزادی مردم دربند این مناطق شد.

برای نجات مردم این دو منطقه، که بیش از ۸۰۰ روز در محاصره بودند، کار‌های مختلفی انجام شد. عملیات به‌گونه‌ای طراحی شد که تروریست‌ها نتوانند کمترین فرصت را برای چپاول و تعدی به زن‌ها و بچه‌ها پیدا کنند. این کار با روش‌های خیلی پیچیده طراحی و سازماندهی شد، به‌شکلی که تروریست‌ها را دچار گیجی و سرگشتگی کرد.