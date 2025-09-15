به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهانمحمد ظریفی گفت: سالن ورزشی روستای ده آباد بیش از ۲۰ سال بود که از عملیات احداث آن گذشته بود و تا سال قبل امکان تکمیل نداشت که با تخصیص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی مشکل به صورت کامل مرتفع شده و در روز های آتی افتتاح خواهد شد.

وی گفت: این طرح که برای چند دهه به عنوان یک مطالبه مهم ورزشی و اجتماعی در منطقه مطرح بود، با پیگیری و اختصاص اعتبار لازم، در مسیر تکمیل و بهره‌برداری قرار گرفته است تا جوانان منطقه از آن بهره مند شوند.

روستای ده آباد از توابع شهر بادرود با ۱۷۰۰ نفر جمعیت در فاصله ۳۷ کیلومتری شهرستان نطنز قرار دارد.