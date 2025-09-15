ساکنان منطقه پیام‌نور دزفول برای تردد روزانه خود از جاده، با وجود خطری که در کمین جان و سلامت‌شان قرار گرفته، همچنان در انتظار یک پل عابر پیاده در این محل هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس شورای اسلامی شهر دزفول با اشاره به اینکه احداث پل عابر پیاده پیام‌نور به زودی آغاز می‌شود، اظهار کرد: هم‌اکنون پروژه روی سامانه بارگذاری و برنده آن نیز مشخص شده، همچنین قرارداد آن نیز در حال انعقاد است.

محمد حسن پرآور با اشاره به اینکه در راستای اجرای پروژه هیچ‌گونه مشکلی مالی وجود ندارد، افزود: چنانچه هزینه تجهیزات پیمانکاری از سوی شهرداری پرداخت شود در روز‌های آینده شاهده آغاز اجرای این پروژه خواهیم شد.

به گفته وی اگر فرایند ساخت پل بدون وقفه و مانعی پیش رود، پس از پنچ ماه به پایان می‌رسد.

رئیس شورای شهر دزفول افزود: مناطق حاشیه و کم‌برخوردار دزفول نیازمند توجه ویژه است و در این راستا نیز برنامه‌های بیشتر برای بهبود وضعیت این مناطق اجرا خواهیم کرد.

پرآور اضافه کرد: تا چند ماه آینده اقدامات دیگری از جمله جدول بندی در پیام‌نور و مناطق دیگر شهر اجرا خواهد شد، زیرا که ما خواستار رسیدگی و انجام اقدامات بهتر به مناطق حاشیه شهر هستیم تا اینگونه مناطق نیز از خدمات دهی شهری برخوردار شوند.