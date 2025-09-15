به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان مجری طرح بنیاد علوی در استان اصفهان گفت: در اجرای طرح لبخند مهر، این بسته‌ها شامل از جمله چندین جلد دفتر، چندین عدد خودکار و مداد، مدادرنگی پاک کن و تراش به ارزش هر بسته بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

محمودالیاسی افزود: در اجرای طرح لبخند مهر در کشور به همت بنیاد علوی، ۲۵۰ هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند توزیع می‌شود.

محمدرضا نظریان مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان هم گفت: در راستای طرح عدالت آموزشی، بسته‌های نوشت افزار بین دانش آموزان دهک‌های ۱ تا ۴ توزیع می‌شود.

بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.