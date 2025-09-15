مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبر داد: عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی شهرستان آذرشهر آغاز شده است و با بهره‌برداری از آن، بخشی از ناترازی انرژی در منطقه مرتفع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی اکبر فرج‌نیا با اشاره به سیاست‌های وزارت نیرو در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و رفع ناترازی انرژی در کشور گفت: با هدف تحقق این مهم، مقرر شده ساختگاه‌هایی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در محدوده شرکت‌های توزیع شناسایی شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

وی افزود: در این میان، چندین ساختگاه در حوزه برق تبریز آماده‌سازی و با نظارت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به سرمایه‌گذاران واگذار شده است. یکی از این پروژه‌ها با نام آذرشهر ۱ و ۲ در انتهای شهرک صنعتی سلیمی این شهرستان واقع شده که با ظرفیتی معادل ۱۲ مگاوات و در زمینی به وسعت تقریبی ۱۶ هکتار در حال احداث است.

فرج‌نیا ادامه داد: عملیات اجرایی این نیروگاه آغاز شده و با بهره‌برداری از آن، بخشی از ناترازی انرژی در شهرک صنعتی شهید سلیمی شهرستان آذرشهر مرتفع خواهد شد.