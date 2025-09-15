میزان صلح و سازش در شهرستان خوانسار ۴۵ درصد است که هم طراز با میانگین کشوری و استانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان در مراسم تودیع و معارفه رییس جدید دادگستری خوانسار گفت: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها قضایی این شهرستان از میانگین کشوری پایین‌تر است و اطاله دادرسی نیز در کمترین میزان ممکن قرار دارد.

حجت الاسلام اسداله جعفری افزود: در حوزه تامین نیرو‌های مورد نیاز دادگستری خوانسار تا کنون ۱۵ نیروی اداری جدید به این حوزه اضافه شده و تا پایان سال نیز تعداد ۲ نفر قاضی و تعدادی نیروی اداری اضافه خواهد شد.

در پایان این مراسم از زحمات حجت الاسلام سید مهدی نصیری رییس سابق دادگستری قدردانی و محمد بصائری به عنوان رییس جدید دادگستری خوانسار معرفی شد.