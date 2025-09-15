تجهیز ۲ هنرستان در دهدشت به تجهیزات فنی
به همت موسسه خیریه مهر گیتی دو هنرستان در هدشت با هزینه ۱۲ میلیارد تومان به کارگاهها و تجهیزات نوین آموزشی مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای کهگیلو.یه و بویراحمد
، خانم زهرا گیتی نژاد خیّر تهرانی که تا به حال در کشور بیش از ۸۰ میلیاردت ومان تجهیزات در اختیار مدارس قرار داده است این بار دو هنرستان را در شهر دهدشت به تجهیزات ورزشی، فرهنگی، رایانهای، معماری، آموزشی تجهیز کرد.
زهرا گیتی نژاد گفت: این کار باعث میشود تا در آینده کشورمان از نیروهای مفید و با استعداد برخوردار شود.
خانم گیتی نژاد افزود: در استان کهگیلویه و بویراحمد تا به حال ۸۱ کلاس درس در حال ساخت یا تکمیل شد و این کار با هدف توسعه زیرساختهای آموزشی انجام میشود.
رئیس اداره اموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ مدرسه در آموزش و پرورش دهدشت آماده افتتاح هست
علی بینا پورجعفری افزود: دو هنرستان دارالفنون و ۱۷ شهریور دهدشت توسط این خیر به امکانات تجهیز شد.