به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ علی امانی اظهار کرد: ماموران انتظامی اين شهرستان در اجرای طرح مبارزه با کالا هاي فاقد مجوز، حين پايش و کنترل خودروهای عبوری در سه راهی زانوگه به يک دستگاه ايسوزو حامل مرغ گرم مشکوک و آن را برای بررسی بيشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از اين خودرو ۲۹۰۰ قطعه مرغ گرم فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به اينکه ارزش طيورهای کشف شده برابر نظر کارشناسان، ۴ ميليارد ريال برآورد شده است گفت: راننده با تشکيل پرونده برای سير مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.