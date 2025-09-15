پخش زنده
مدیرکل امورمالیاتی استان: درحال حاضر بالغ بر ۳۰ درصد صاحبان مشاغل استان اصفهان از تسهیلات تبصره ۱۰۰ استفاده کردند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان با اشاره به آخرین موعد ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد صاحبان مشاغل با استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ گفت: درحال حاضر بالغ بر ۳۰ درصد صاحبان مشاغل استان اصفهان از این تسهیلات استفاده کردند و انتظار میرود مابقی صاحبان مشاغل نیز در فرصت باقی مانده اقدام کنند.
مهران علایی افزود: به دلیل وقایع اخیر در کشور، زمان اجرای تکالیف مالیاتی در عملکرد ۱۴۰۳ تمدیدشد.
وی گفت:در عملکرد ۱۴۰۳، به مودیانی که فعالیت معاف دارند، اجازه دارند درصد فعالیت معاف خود را اعلام کنند تا این معافیتها در محاسبات مالیات مقطوع لحاظ شود. به این ترتیب، مودیان میتوانند در فرآیند تبصره ماده ۱۰۰، میزان معافیت فعالیت خود را اعلام کنند و ما بر اساس اطلاعات ارائهشده، این معافیتها را در محاسبات لحاظ خواهیم کرد.
علایی با اشاره به اینکه برخی از اتحادیههای صنفی در مقایسه با اتحادیهها توانسته به خوبی از تسهیلات قطعی سازی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ استفاده نمایند افزود: درصدد هستیم با برگزاری میزخدمت مالیاتی وبرگزاری جلسات اتحادیههای صنفی موجب ترغیب ومشارکت اصناف را افزایش میدهد.
مدیرکل امورمالیاتی استان اضافه کرد: صاحبان مشاغل انجام تکلیف قانونی خودرا به روزهای پایانی موکول نکند.