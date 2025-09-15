پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از رهاسازی موفق ۱۰ بهله پرنده شکاری تیمار شده در طبیعت این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی محمد حسین حسن زاده اعلام کرد تعداد ۱۰ بهله پرنده شکاری شامل یک قطعه عقاب طلایی، پنج قطعه سارکپه و چهار قطعه دلیجه، پس از دریافت تیمار و مراقبتهای لازم در مرکز نگهداری حیات وحش عون ابن علی، به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شدند.
وی افزود: این پرندگان در نیمه اول سال جاری توسط همشهریان به دلیل آسیب دیدگی یا ناتوانی در پرواز به اداره کل ارجاع شده بودند و پس از تیمار و آمادهسازی، امروز در طبیعت رهاسازی شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تأکید بر اهمیت مرکز نگهداری حیات وحش عون ابن علی گفت: این مرکز صرفاً برای تیمار و نگهداری گونههای حیات وحش فعالیت میکند و نباید با باغ وحش اشتباه گرفته شود. هدف اصلی ما بازگرداندن حیوانات آسیبدیده به طبیعت است و نه نگهداری دائمی آنها چرا که حفاظت از زیستگاهها و گونههای بومی، یکی از اولویتهای اصلی اداره کل محیط زیست استان است.