به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی محمد حسین حسن زاده اعلام کرد تعداد ۱۰ بهله پرنده شکاری شامل یک قطعه عقاب طلایی، پنج قطعه سارکپه و چهار قطعه دلیجه، پس از دریافت تیمار و مراقبت‌های لازم در مرکز نگهداری حیات وحش عون ابن علی، به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شدند.

وی افزود: این پرندگان در نیمه اول سال جاری توسط همشهریان به دلیل آسیب دیدگی یا ناتوانی در پرواز به اداره کل ارجاع شده بودند و پس از تیمار و آماده‌سازی، امروز در طبیعت رهاسازی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تأکید بر اهمیت مرکز نگهداری حیات وحش عون ابن علی گفت: این مرکز صرفاً برای تیمار و نگهداری گونه‌های حیات وحش فعالیت می‌کند و نباید با باغ وحش اشتباه گرفته شود. هدف اصلی ما بازگرداندن حیوانات آسیب‌دیده به طبیعت است و نه نگهداری دائمی آنها چرا که حفاظت از زیستگاه‌ها و گونه‌های بومی، یکی از اولویت‌های اصلی اداره کل محیط زیست استان است.