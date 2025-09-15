وزارت بهداشت غزه امروز (دوشنبه) با صدور بیانیه‌ای از شهادت و زخمی شدن بیش از ۳۵۰ فلسطینی طی ۲۴ ساعت گذشته و افزایش شمار شهدای جنگ نسل‌کشی به ۶۴ هزار و ۹۰۵ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت غزه در گزارش روزانه خود اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۴ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند که یکی از آنها، از زیر آوار بیرون کشیده شده است و ۳۱۶ نفر نیز در این مدت مجروح شده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، این وزارتخانه تاکید کرده است که هنوز تعداد زیادی از قربانیان در زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امداد و نجات و دفاع مدنی تاکنون قادر به دسترسی به آنها نبوده‌اند.

طبق گزارش وزارت بهداشت غزه، با احتساب آمار جدید، شمار کلی شهدا از آغاز حملات ارتش رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۴ هزار و ۹۰۵ نفر و تعداد مجروحان به ۱۶۴ هزار و ۹۲۶ نفر افزایش یافته است.

این وزارتخانه در ادامه تاکید کرد همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تا امروز، ۱۲ هزار و ۳۵۴ نفر به شهادت رسیده و ۵۲ هزار و ۸۸۵ نفر مجروح شده‌اند.

در بخش شهدای موسوم به «لقمه نان» (افرادی که در صف دریافت غذا یا کمک‌های انسانی بودند) نیز طی ۲۴ ساعت گذشته، سه شهید و ۴۷ زخمی به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند و مجموع شهدا و زخمی‌های این گروه به ترتیب به ۲۴۹۷ شهید و بیش از ۱۸ هزار و ۱۸۲ زخمی رسیده است.

وزارت بهداشت و بیمارستان‌های غزه هشدار داده‌اند که مرگ و میر ناشی از گرسنگی و سوءتغذیه همچنان ادامه دارد و بیشتر قربانیان کودکان هستند، در حالی که کمبود شدید مواد غذایی و دارو بحران انسانی در این منطقه را تشدید کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک به مراکز توزیع کمک‌ها و مناطق مسکونی حمله و از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه جلوگیری می‌کند. این حملات باعث تشدید بحران انسانی در غزه شده است.

غزه از ماه‌ها پیش با بحران شدید انسانی مواجه است و مردم این منطقه، به ویژه کودکان و زنان، در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند. کمبود شدید غذا، آب و دارو، جان بسیاری از مردم را به خطر انداخته است.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، جنگ کشتار جمعی در غزه را آغاز کرده است که شامل قتل، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری می‌شود. این رژیم همه فراخوان‌های بین‌المللی و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف این جنایات را نادیده گرفته است.

رژیم صهیونیستی از زمان فروپاشی آتش‌بس شکننده در ماه مارس، جنگ خود علیه غزه را از سر گرفته است. نیرو‌های ارتش به بسیاری از مناطق نوار غزه، به ویژه در جنوب پیشروی کرده‌اند و خواستار تخلیه مناطق وسیعی در شمال شده‌اند. ارتش اشغالگر تهدید کرده است که در غزه می‌ماند و از مناطق جدیدی که از مارس تصرف کرده و محاصره‌ای خفقان‌آور که بر کمک‌های غذایی و پزشکی اعمال کرده است، عقب‌نشینی نمی‌کند.

نهاد‌های داخلی و بین‌المللی و کمیته‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا برای توقف جنگ کشتار جمعی در غزه رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهند.