از ابتدای سال تاکنون و در جریان برگزاری ملاقات مردمی استاندار بیش از ۴۰۰ مورد مطرح و برای حل مشکلات چاره اندیشی شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در ادامه برنامه‌های ارتباط مستقیم با شهروندان، در محل چهلستون با جمعی از مردم دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، مشکلات و مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف ثبت و دستور پیگیری فوری برخی پرونده‌ها صادر شد.

وی ، در ادامه برنامه‌های ارتباط مستقیم با مردم، در محل چهلستون همراه با معاون هماهنگي امور عمراني استانداري و برخي مديران با جمعی از شهروندان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که با حضور گروه‌های مختلف مردمی برگزار شد، مسائل و دغدغه‌های شهروندان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و عمرانی مطرح و ثبت شد.