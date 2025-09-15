پخش زنده
از ابتدای سال تاکنون و در جریان برگزاری ملاقات مردمی استاندار بیش از ۴۰۰ مورد مطرح و برای حل مشکلات چاره اندیشی شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در ادامه برنامههای ارتباط مستقیم با شهروندان، در محل چهلستون با جمعی از مردم دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست، مشکلات و مطالبات مردم در حوزههای مختلف ثبت و دستور پیگیری فوری برخی پروندهها صادر شد.
در این دیدار که با حضور گروههای مختلف مردمی برگزار شد، مسائل و دغدغههای شهروندان در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و عمرانی مطرح و ثبت شد.