به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، طرح جایگزینی ۸۰ میلیون موتورسیکلت بنزینی برای مقابله با تشدید آلودگی هوا در ویتنام به علت قیمت نجومی موتورهای برقی و ناتوانی خرید مردم، محدودیت جایگاههای شارژ و اوضاع شکننده شبکه ملی برق این کشور با چالش جدی مواجه شده است.