به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت:ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه پلیسی از دپوی کالای قاچاق در یکی از انبار‌های سطح شهر اصفهان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بازدید از این انبار بیش از ۱۵ هزار و ۹۴۰ قلم انواع ابزار آلات صنعتی قاچاق را کشف و یک متهم را نیز در این رابطه شناسایی کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به این که کارشناسان ارزش اولیه کالا‌های مکشوفه را بیش از ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: با توجه به عدم ثبت انبار و کالا‌های مذکور در سامانه‌های مربوطه و حسب ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و به همراه متهم به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.