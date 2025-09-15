به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محی‌الدین طاهری تولیت آستان مقدس سیدعلاءالدین حسین (ع) گفت: این بسته‌ها به صورت ماهانه و بر اساس دستور رئیس سازمان اوقاف کشور در مراکز افق بقاع متبرکه بین خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.

وی افزود: تأمین هزینه بسته‌ها با مشارکت اداره کل اوقاف، حرم مطهر و خیران صورت می‌گیرد و در کنار آن، اقدامات حمایتی دیگری نیز برای نیازمندان ساکن اطراف حرم در دستور کار است.

حجت‌الاسلام سیدعباس موسوی، مدیرکل اوقاف فارس هم گفت: در این مرحله همزمان با هفته وقف، ۵ هزار بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۲ میلیون تومان تهیه و در اختیار نیازمندان قرار گرفت.