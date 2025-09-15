فرمانده انتظامی شهرستان بویین میاندشت از کشف هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز در ایست و بازرسی شهید سالاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سرهنگ"حمزه بهرامی گفت: در اجرای طرح کنترل محور‌های مواصلاتی با هدف مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید سالاری به یک دستگاه خودرو کامیون مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازدید از این خودرو هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ زنده که فاقد هرگونه مدارک و مجوز قانونی و بهداشتی بود کشف و یک متهم دستگیر شد.