به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در گشت مشترک نظارتی برخورد با قاچاق ۲۴ دستگاه ماینر قاچاق در دو منزل مسکونی در محدوده خیابان باهنر نگهداری و از شبکه برق خانگی استفاده می کردند کشف شد.

مختاری افزود: با دستور رییس شعبه سیار تعزیرات این دو محل نگهداری انجام و دستور ضبط این کالاها و متعلقات خنک کننده آنها صادر و پرونده تعزیری برای اعمال جریمه جزای نقدی برای مالکان تنظیم شد.

شهروندان گزارشات مردمی را به تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.